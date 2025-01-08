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Колыванов: "Зенит" ждёт Вендела с распростёртыми объятиями

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о том, что Вендел не хочет возвращаться в расположение "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Нравится Венделу Бразилия. Что тут сделаешь? Он же бразилец, поэтому хочет играть в своей стране. Возможно, к нему нужно применить какие-то санкции или распрощаться, хотя он бы очень сильно помог "Зениту" во второй части чемпионата. Дай бог, чтобы он вернулся в расположение команды, ведь это хороший футболист. "Зенит" ждёт его с распростёртыми объятиями", - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Ранее бразильские СМИ сообщали, что полузащитник Вендел не хочет возвращаться из отпуска в расположение петербургского "Зенита". В текущем сезоне бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 11 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.

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