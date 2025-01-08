«Я не думаю, что на Койта будут рассчитывать в ЦСКА. Думаю, что клуб постарается от него избавиться. Например, отдать в аренду. Он достался бесплатно? Бесплатно ничего не бывает в нынешнем футболе. При подписании контракта дают подъемные агенту, да и зарплату Койта получает хорошую.
Конечно, у него было повреждение крестообразных связок. Но странно, что человек просто перестал забивать. Секу индивидуально силен, но его, возможно, неправильно используют», — отметил Масалитин в беседе с "РБ Спорт".
Напоминним, что Секу Койта присоединился к ЦСКА летом 2024 года на правах свободного агента. За полгода, проведенные в команде, он принял участие в 20 матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 3 миллиона евро.
До перехода в ЦСКА Секу Койта пять сезонов выступал за австрийский «РБ Зальцбург». В сезоне 2020/21 он получил травму крестообразной связки колена и был вынужден пропустить 319 дней.
Масалитин: ЦСКА, скорее всего, постарается избавиться от Койта
Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о форварде армейцев Секу Койте.
Фото: ФК ЦСКА