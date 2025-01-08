- Дело не в том, что "Динамо" надо отпускать Бальбуэну в Бразилию. Просто сейчас такой период, когда за футболистов идет торг. Если Бальбуэна собрался в Бразилию, пусть едет туда, если ему там будут больше платить. Никто не спрашивает, чего он хочет. Все решают агенты. Если не будет вариантов, останется в "Динамо".
Напомним, ранее сообщалось о том, что центральный защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна может покинуть клуб этой зимой, так как к нему проявляют интерес клубы из Бразилии.
В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за бело-голубых 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет один забитый гол и два результативных ассиста на партнеров. Действующее трудовое соглашение 33-летнего футболиста с российским клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной Парагвая в 2,8 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Силкин: никто не спрашивает, чего он хочет. Если не будет вариантов, Бальбуэна останется в "Динамо"
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин оценил будущее защитника Фабиана Бальбуэны в команде.
Фото: ФК "Динамо"