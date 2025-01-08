"Зенит" должен показать Венделу, что есть правила, и что игрок должен приехать. Если этого не случится, то должны быть штрафы. Такое отношение показывает пример остальным игрокам. Если "Зенит" хочет продать Вендела, то нужно вложить максимум в его игру, и уже затем продавать летом в нужный момент. Его нужно продавать только при обоюдной заинтересованности, а не из-за плохого поведения", - приводит слова Барбозы Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел не хочет возвращаться после в отпуска в расположение футбольного клуба, так как желает сменить команду.
Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. Его действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью его продления на ещё один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 20 млн евро. В текущем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 11 голевых передач.
Агент Барбоза выступил против продажи Вендела "Зенитом" из-за плохого поведения игрока
Португальский агент Паулу Барбоза высказался на счет информации, что полузащитник "Зенита" Вендел не хочет после отпуска возвращаться в расположение петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"