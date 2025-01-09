"Соболев ещё может заиграть в "Зените" и стать лидером команды. Всё-таки в "Зенит" попадают футболисты, которые уже успели себя где-то зарекомендовать. В клубе нет людей из ниоткуда. На мой взгляд, Соболева в целом критикуют не совсем оправданно. Он же даже не был основным игроком в "Спартаке", - приводит слова Лепёхина Legalbet.
Нападающий Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда его за 10 млн евро выкупили у московского "Спартака". Действующее соглашение игрока с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год.
После перехода 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза поразить ворота соперников и 1 раз отдать партнерам по команде голевую передачу.
Лепёхин: в "Зените" нет людей из ниоткуда - Соболев ещё может заиграть
Бывший игрок петербургского "Зенита" Константин Лепёхин высказался о выступлении в составе сине-бело-голубых нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"