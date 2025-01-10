"Бачка" выкупила права на меня? Да, это правда", - приводит слова Баньяца "РБ Спорт".
Михайло Баньяц, играющий на позиции защитника, проводил текущий сезон на правах аренды в сербском клубе ТСЦ "Бачка Топола". Контракт 25-летнего хавбека с "Краснодаром" был рассчитан до конца июня 2026 года. В составе сербской команды футболист провел 25 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах.
"Бачка Топола" выкупила у "Краснодара" права на хавбека Баньяца
Полузащитник "Краснодара" Михайло Баньяц подтвердил, что "Бачка-Топола" выкупила его трансфер.
Фото: ФК "Краснодар"