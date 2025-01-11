"Стал ли он играть сильнее? Да, Александр стал увереннее. Это заметно, он набрался опыта и спокойствия. В нынешнем сезоне он хорошо себя проявляет. Смог ли бы он проявить себя в Европе? Думаю, что да. Это довольно качественный голкипер", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Максименко провел за московский "Спартак" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 4 миллиона евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Гладилин: думаю, Максименко смог бы проявить себя в Европе
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался об игре Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"