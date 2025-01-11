Созин: больше мира между ЦСКА и "Зенитом" нет. И разорвали его в Питере, взяв Фернандеса

- Переход Ананьева в ЦСКА – это не самый топовый трансфер. Но что-то мне подсказывает, что ЦСКА не может успокоиться после перехода Фернандеса в "Зенит". Некие негласные договорённости – не переманивать футболистов друг у друга – были нарушены.
Больше мира в отношениях между "Зенитом" и ЦСКА нет. И разорвали его в Питере, взяв Фернандеса. Самое обидное, что в итоге Марио в "Зените" не заиграл, как легенда для ЦСКА – умер, - цитирует Созина "Чемпионат".
34-летний Фернандес выступал за столичный ЦСКА с 2011 по 2022 год. В общей сложности бразилец с российским гражданством провел в составе "армейцев" 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 голевых передач.
Летом 2023 года "Зенит" официально объявил о подписании соглашения с Фернандесом. Через год защитник покинул состав сине-бело-голубых. За "Зенит" Фернандес провел 18 матчей, но не отметился голевыми действиями. В настоящее время бразилец находится без клуба.
В текущем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует "Краснодар", у которого 39 очков. "Зенит" с 39 баллами располагается на втором месте, замыкает тройку лидеров московский "Спартак" (37). ЦСКА с 31 баллом в активе идет на шестой строчке.