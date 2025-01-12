"Для меня "Зенит" останется главным фаворитом в борьбе за титул. У них отличный подбор футболистов и взаимопонимание между игроками и тренерами. Возможно, зимой нужны один-два трансфера. Но на мой взгляд, ничего не нужно усиливать. У "Зенита" и так классные футболисты", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Лидером турнирной таблице является "Краснодар" с таким же количеством очков в своем активе.
Напомним, что команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы являются действующими обладателями трофея. Также сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.
Гасилин: "Зениту" не нужно усиливаться, у них и так классные футболисты
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"