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Гасилин: "Зениту" не нужно усиливаться, у них и так классные футболисты

Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня "Зенит" останется главным фаворитом в борьбе за титул. У них отличный подбор футболистов и взаимопонимание между игроками и тренерами. Возможно, зимой нужны один-два трансфера. Но на мой взгляд, ничего не нужно усиливать. У "Зенита" и так классные футболисты", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Лидером турнирной таблице является "Краснодар" с таким же количеством очков в своем активе.

Напомним, что команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы являются действующими обладателями трофея. Также сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.

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