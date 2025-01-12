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Батраков: почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее, когда тренировался с Головиным

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков высказался об уровне игры Александра Головина, который выступает за "Монако".
Фото: ФК "Локомотив"
"Почувствовал ли разницу в уровне, когда тренировался с Головиным в сборной России? Почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее. Когда играешь с Головиным и Лешей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше", - цитирует Батракова "РБ Спорт".

В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В ноябре 2024 года Батраков дебютировал в составе национальной команды России. Полузащитник отличился забитым мячом в товарищеском матче со сборной Брунея (11:0). Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

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