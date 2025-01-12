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Sport24: ЦСКА сделал предложение "Лиону" по аренде Адриэлсона

Защитник "Лиона" Адриэлсон может перейти в ЦСКА на правах аренды.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, московский ЦСКА сделал предложение французскому "Лиону" по аренде Адриэлсона с правом выкупа за 5 миллионов евро.

В 2024 году Адриэлсон выступал на правах аренды за бразильский "Ботафого". Защитник провел во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт бразильца с французским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028

Источник: Sport24.

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