По информации источника, московский ЦСКА сделал предложение французскому "Лиону" по аренде Адриэлсона с правом выкупа за 5 миллионов евро.
В 2024 году Адриэлсон выступал на правах аренды за бразильский "Ботафого". Защитник провел во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт бразильца с французским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028
Источник: Sport24.
Sport24: ЦСКА сделал предложение "Лиону" по аренде Адриэлсона
Защитник "Лиона" Адриэлсон может перейти в ЦСКА на правах аренды.
Фото: GETTY IMAGES