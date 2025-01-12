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Полузащитник "Спартака" Литвинов: Промес по-любому приедет на наши игры

Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что будет рад видеть Квинси Промеса на матчах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, Промес по-любому приедет на наши игры. Буду рад его видеть", - цитирует Литвинова Sport24.

Напомним, что Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. На данный момент Промес выступает за "Дубай Юнайтед".

Квинси Промес является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе красно-белых.

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