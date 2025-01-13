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В "Наполи" высказались о возможном трансфере Сперцяна из "Краснодара"

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна высказался о возможном переходе в итальянский клуб армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Трансфер Сперцяна в "Наполи"? На данный момент мы не рассматриваем подписание этого футболиста", – приводит слова Манны "РБ Спорт".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Действующий контракт полузащитника с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 20 млн евро.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 25 официальных матчах, в которых забил 6 голов, отдал 3 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.

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