"Трансфер Сперцяна в "Наполи"? На данный момент мы не рассматриваем подписание этого футболиста", – приводит слова Манны "РБ Спорт".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Действующий контракт полузащитника с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 20 млн евро.
В текущем сезоне Сперцян принял участие в 25 официальных матчах, в которых забил 6 голов, отдал 3 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.
В "Наполи" высказались о возможном трансфере Сперцяна из "Краснодара"
Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна высказался о возможном переходе в итальянский клуб армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"