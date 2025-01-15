По информации источника, несколько команд российской Премьер-лиги проявляют интерес к центральному защитнику египетского клуба "Замалек" Хоссаму Абдельмагиду. Сообщается, что стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.
В текущем сезоне 23-летний египтянин провел 16 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро. Действующий контракт Абдельмагида рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": в РПЛ проявляют интерес к защитнику "Замалека"
Защитник "Замалека" Хоссам Абдельмагид может перебраться в Россию.
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