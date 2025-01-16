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Филимонов - о переходе Соболева в "Зенит": это настоящий спартаковец, что ли? Ничего необычного не произошло

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал о своём отношении к переходу в петербургский "Зенит" нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Да никак. Мне было вообще все равно, потому что Соболев — не тот футболист, который определял игру "Спартака", он не был ключевым игроком. Соболев провел в "Спартаке" 4 года? Ну, это настоящий спартаковец, что ли? Соболев — обычный футболист, который перешел из одного клуба в другой. Ничего необычного не произошло", — приводит слова Филимонова "РБ Спорт".

Трансфер нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" был оформлен в августе 2024 года. По информации СМИ, сумма компенсации за переход форварда составил 10 млн евро.

В составе красно-белых нападающий провёл 4,5 года, принял участие в 140 официальных матчах, в которых забил 58 голов и отдал 32 голевые передачи. За сине-бело-голубых, с которыми Соболев заключил контракт по схеме "3+1", провёл 16 официальных матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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