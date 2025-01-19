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Юрий Семин рассказал, почему подписал Хвичу Кварацхелию в "Локомотив"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о работе с Хвичей Кварацхелией.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Хвича очень талантливо себя проявлял в детско-юношеских командах. За ним какое-то определённое время следил наш селекционер. Хвича подтвердил рекомендацию своих агентов. Он отличался великолепной обводкой и техникой – она была исключительной. Поэтому мы его пригласили в "Локомотив", - цитирует Семина "Чемпионат".

Хвича Кварацхелия перешел в московский "Локомотив" из грузинского клуба "Рустави" зимой 2019 года на правах аренды. Полузащитник провел в составе московского клуба 10 матчей и отметился одним забитым мячом. Позже Хвича выступал за казанский "Рубин" - всего грузин провел в Российской Премьер-Лиге 76 матчей и записал на свой счет 10 забитых голов и 18 голевых передач.

В январе Хвича перешел из итальянского "Наполи" во французский "ПСЖ" за 70 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 85 миллионов евро.

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