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Райо ВальеканоЗавершен

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Раднички 1923Завершен
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ЧелябинскЗавершен

Источник: Кахигао и Ребров посетили сбор "Спартака-2"

Спортивный директор и технический координатор "Спартака" присутствовали на сборе второй команды.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Франсис Кахигао, недавно назначенный на должность спортивного директора "Спартака", и Артем Ребров, занимающий пост технического координатора клуба, посетили тренировочный сбор второй команды красно-белых.

Сообщается, что специалисты наблюдали за тренировкой "Спартака-2", а также провели беседу с Дмитрием Комбаровым, который является главным тренером команды.

Источник: Metaratings

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