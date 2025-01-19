По информации источника, Франсис Кахигао, недавно назначенный на должность спортивного директора "Спартака", и Артем Ребров, занимающий пост технического координатора клуба, посетили тренировочный сбор второй команды красно-белых.
Сообщается, что специалисты наблюдали за тренировкой "Спартака-2", а также провели беседу с Дмитрием Комбаровым, который является главным тренером команды.
Источник: Metaratings
Источник: Кахигао и Ребров посетили сбор "Спартака-2"
Спортивный директор и технический координатор "Спартака" присутствовали на сборе второй команды.
Фото: ФК "Спартак"