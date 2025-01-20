"Были варианты: клубы из Узбекистана, Вьетнама и Индии. Не получилось по разным причинам", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
Ранее Александр Кержаков работал главным тренером в "Томи", "Пари НН", кипрском "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" и в казахстанском "Кайрате". Во время карьеры футболиста нападающий выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих".
Александр Кержаков рассказал, клубы из каких стран приглашали его главным тренером
Российский тренер Александр Кержаков рассказал, в каких странах мог поработать главным тренером.
Фото: ФК "Пари НН"