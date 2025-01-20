Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
22:45
УдинезеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
0 - 2 0 2
Шанхай ПортИдёт

Александр Кержаков рассказал, клубы из каких стран приглашали его главным тренером

Российский тренер Александр Кержаков рассказал, в каких странах мог поработать главным тренером.
Фото: ФК "Пари НН"
"Были варианты: клубы из Узбекистана, Вьетнама и Индии. Не получилось по разным причинам", - цитирует Кержакова "Чемпионат".

Ранее Александр Кержаков работал главным тренером в "Томи", "Пари НН", кипрском "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" и в казахстанском "Кайрате". Во время карьеры футболиста нападающий выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится