Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
1 - 2 1 2
Шанхай ПортЗавершен

Пименов: "Спартак" влетает в золотую гонку РПЛ. Игроки сами поверили в себя

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" в борьбе за золотые медаоли чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
"Однозначно воспринимаем "Спартак" как претендента на чемпионство. Последние игры перед зимней паузой дали много позитива всей команде. Игроки сами поверили в себя. "Спартак" влетает в золотую гонку. В РПЛ высокая конкуренция. Наверное, пять команд борются за первое место. Я не сбрасываю со счетов также "Локомотив" и "Динамо", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем, набрав в 18 матчах 37 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание красно-белых от лидирующих "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка.

Перед началом зимнего перерыва москвичи одержали шесть побед подряд. В первом матче после паузы "Спартак" 2 марта на своём поле сыграет против "Оренбурга".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится