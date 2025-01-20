"Однозначно воспринимаем "Спартак" как претендента на чемпионство. Последние игры перед зимней паузой дали много позитива всей команде. Игроки сами поверили в себя. "Спартак" влетает в золотую гонку. В РПЛ высокая конкуренция. Наверное, пять команд борются за первое место. Я не сбрасываю со счетов также "Локомотив" и "Динамо", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем, набрав в 18 матчах 37 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание красно-белых от лидирующих "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка.
Перед началом зимнего перерыва москвичи одержали шесть побед подряд. В первом матче после паузы "Спартак" 2 марта на своём поле сыграет против "Оренбурга".
Пименов: "Спартак" влетает в золотую гонку РПЛ. Игроки сами поверили в себя
Бывший игрок сборной России Руслан Пименов поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" в борьбе за золотые медаоли чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"