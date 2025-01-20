"Если "Спартак" не поменяет состав, то будет конкурировать с "Зенитом" за чемпионство. Команда была одной из лучших по игре, если не лучшая в концовке первой части сезона. Зачем им новые игроки? В летнее трансферное окно пусть делают, что хотят. Плюс в том, что сейчас агенты могут заработать на трансферах "Спартака", - приводит слова Заварзина "РБ Спорт".
По итогам первой части сезона, т.е. после 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице. На второй строчке с 39-ю очками располагается действующий чемпион России петербургский "Зенит".
Текущим лидером Российской Премьер-Лиги является футбольный клуб "Краснодар", который сейчас имеет в своём активе 39 очков (опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям).
Заварзин назвал условие для конкуренции "Спартака" с "Зенитом" за чемпионство
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин поделился своим мнением о трансферной политике красно-белых этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"