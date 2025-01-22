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Игорь Колыванов объяснил, почему "Зениту" нужны усиления

Бывший главный тренер "Уфы" и московского "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал переход в петербургский "Зенит" бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Текстильщик"
"Хорошие игроки стоят хороших денег. "Зенит" имеет такие возможности. Наверняка, они хотят завершить сезон в год столетия клуба на красивой ноте. Поэтому усиления нужны. Там видят, что какие-то легионеры не показывают той игры, которую от них ждут. Может им приелось всё, от побед устали. Энрике же игрок интересный, быстрый. Умеет забивать, отдавать и обыгрывать", - приводит слова Колыванова "Советский спорт".

20 января петербургский "Зенит" сообщил, что состав команды пополнил 24-летний бразильский вингер Луис Энрике. Контракт с футболистом был заключён по схеме "4+1". В обмен на его приход петербургский "Зенит" был вынужден расстаться с двумя полузащитниками, которые станут игроками бразильского "Ботафого" - Артура (покинет команду из Санкт-Петербурга сразу) и Вендел (останется в "Зените" до завершения текущего сезона).

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 22 млн евро.

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