"Хорошие игроки стоят хороших денег. "Зенит" имеет такие возможности. Наверняка, они хотят завершить сезон в год столетия клуба на красивой ноте. Поэтому усиления нужны. Там видят, что какие-то легионеры не показывают той игры, которую от них ждут. Может им приелось всё, от побед устали. Энрике же игрок интересный, быстрый. Умеет забивать, отдавать и обыгрывать", - приводит слова Колыванова "Советский спорт".
20 января петербургский "Зенит" сообщил, что состав команды пополнил 24-летний бразильский вингер Луис Энрике. Контракт с футболистом был заключён по схеме "4+1". В обмен на его приход петербургский "Зенит" был вынужден расстаться с двумя полузащитниками, которые станут игроками бразильского "Ботафого" - Артура (покинет команду из Санкт-Петербурга сразу) и Вендел (останется в "Зените" до завершения текущего сезона).
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 22 млн евро.
Игорь Колыванов объяснил, почему "Зениту" нужны усиления
Бывший главный тренер "Уфы" и московского "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал переход в петербургский "Зенит" бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Текстильщик"