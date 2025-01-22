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Орещук: Зиньковскому стоит перейти в "Химки" или "Крылья Советов"

Футбольный агент Роман Орещук порекомендовал 28-летнему полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому рассмотреть возможность продолжения карьеры в подмосковных «Химках» или самарских «Крыльях Советов».
Фото: ФК "Спартак"
«Зиньковскому надо идти в «Химки». Это более-менее играющая команда. У него там намного больше шансов играть, чем в «Спартаке». Можно ещё к Осинькину в «Крылья» реанимировать карьеру. Вот в эти две команды», — отметил Орещук в беседе с Legalbet.

Антон Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. Сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро. За время своей карьеры в составе «Спартака» он провел 87 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с командой действует до конца июня 2027 года.

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