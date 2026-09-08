Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рязань
17:00
Спартак КостромаНе начат
Текстильщик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
19:45
ЛАСКНе начат
Брюгге
19:45
Астон ВиллаНе начат
Боруссия Д
22:00
ВильярреалНе начат
Лилль
22:00
БетисНе начат
Порту
22:00
Манчестер СитиНе начат
Реал Мадрид
22:00
ИнтерНе начат

"Это самый сложный эпизод в РПЛ за несколько лет". Экс-арбитр - о неназначенном пенальти на Соболеве

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил спорный эпизод в концовке матча 7-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Это самый сложный эпизод в РПЛ за несколько лет.

С Прокоповым все понятно — он находился в хорошей позиции, видел эпизод и продолжил игру. Это момент исключительно для VAR. И, если бы Шадыханов позвал Прокопова, тот точно назначил бы 11-метровый. Плюс, скорее всего, ушел на желтую", - сказал Федотов.

Центральный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и ЦСКА состоялся в минувшую субботу, 5 сентября. Поединок проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2. Победный гол гости забили на 90+8-й минуте игры.

Напоминм, на 90+4-й минуте встречи бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым не назначили пенальти в ворота "армейцев". В первом тайме москвичи получили право на одиннадцатиметровый в похожем эпизоде.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится