"Это самый сложный эпизод в РПЛ за несколько лет". Экс-арбитр - о неназначенном пенальти на Соболеве

"Это самый сложный эпизод в РПЛ за несколько лет.
С Прокоповым все понятно — он находился в хорошей позиции, видел эпизод и продолжил игру. Это момент исключительно для VAR. И, если бы Шадыханов позвал Прокопова, тот точно назначил бы 11-метровый. Плюс, скорее всего, ушел на желтую", - сказал Федотов.
Центральный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и ЦСКА состоялся в минувшую субботу, 5 сентября. Поединок проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2. Победный гол гости забили на 90+8-й минуте игры.
Напоминм, на 90+4-й минуте встречи бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым не назначили пенальти в ворота "армейцев". В первом тайме москвичи получили право на одиннадцатиметровый в похожем эпизоде.
Источник: "Чемпионат"