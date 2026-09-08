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Сборная России объявила соперников по товарищеским матчам в октябре

Стали известны спарринг-партнеры сборной России.
Фото: РФС
Как сообщает пресс-служба РФС, в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора команда Валерия Карпина проведет два товарищеских матча. 3 октября сборная России сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября встретится в Нижнем Новгороде с Нигерией.

Первая контрольная игра сбора, который стартует 21 сентября, национальная сборная России проведет 29 сентября против Ирана в Казани.

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