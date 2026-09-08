Прудников: «Спартак» очень нестабилен. Тяжело придется в дальнейшем

Фото: ФК "Спартак"

- «Спартак» первым забил, надо было держать инициативу. А получилось, что... Первый гол - ошибка в центре поля, игрок середины не должен так ошибаться. Это дерби - можно что угодно говорить. Просто вели и могли выиграть. Что ж, надо в любом случае идти дальше.Конечно, «Спартаку» не хватает стабильности. Допустим, после победы в принципиальном матче команда эмоционально должна подняться, но нет, она очень нестабильна. Тяжело придется в дальнейшем, если они будут так играть.- Они не должны думать об этом, а должны сами выигрывать и потом уже на остальных смотреть.- Конечно, они должны реабилитироваться перед болельщиками. Но все так сложно получается: опять же, нестабильно играют они. Когда команда по идее должна побеждать, она неожиданно проигрывает.