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Наумов: "Зенит" мог пожертвовать одним чемпионством ради своих воспитанников

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Менять бразильцев на бразильцев — выбор "Зенита". Я считаю, что в прежние времена, когда мы выступали в еврокубках, это было хорошо. Сегодня, когда мы находимся в изоляции, трудно объяснить такие приобретения. Мне кажется, "Зенит" мог пожертвовать одним чемпионством ради своих воспитанников. У клуба мощная школа и академия, поэтому неправильно, что в "Зените" нет ни одного своего воспитанника", - цитирует Наумова "Чемпионат".

Напомним, что петербургский "Зенит" совершил обмен с бразильским "Ботафого" - в российский клуб направился нападающий Луис Энрике, а в обратном направлении последовал Артур, летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Также ранее появилась информация, что Клаудиньо этой зимой перейдет в катарский "Аль-Садд".

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы примут на своем поле московский ЦСКА. Сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.

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