- 35 млн евро за Энрике — это многовато. Неустанно буду повторять, что сейчас надо полагаться на российских игроков. Понятно, что "Зенит" хочет ещё раз выиграть РПЛ, но в еврокубках мы не участвуем, - цитирует Кечинова "Чемпионат".
24-летний бразилец пополнил состав петербургского клуба на этой неделе, перейдя из "Ботафого". В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составила порядка 35 миллионов евро.
Энрике выступал за "Ботафого" с января 2024 года. В общей сложности он провел за бразильскую команду 55 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и шесть раз ассистировал партнерам.
Клуб с берегов Невы в 18 турах этого сезона набрал 39 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ сине-бело-голубые на своем поле примут ЦСКА, матч пройдет 1 марта.
Кечинов: 35 миллионов евро за Энрике - это многовато
Фото: ФК "Зенит"