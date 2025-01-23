"Пока нет конкретики о новом клубе, идут переговоры. Хотим определиться с новым клубом быстрее, в течение нескольких дней, чтобы Саша уже ехал на сбор. Чем быстрее, тем лучше. Может, будет что?то интересное и за границей", - цитирует Шикунова "Матч ТВ".
Вчера, 22-го января, московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Всего голкипер провел в составе красно-белых 102 матча, пропустил 117 мячей и сохранил ворота "сухими" в 30-ти встречах. Ранее голкипер выступал за "Орел" и пермский "Амкар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро.
Сообщалось, что Селихов может перейти в "Ростов" на правах свободного агента. Также Шикунов заявлял, что к голкиперу есть интерес из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Шикунов: хотим определиться с новым клубом для Селихова в течение нескольких дней
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о будущем голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"