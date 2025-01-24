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"Чемпионат": кипрский АЕЛ может выкупить Зе Турбо у "Пари НН" за 200 тысяч евро

Стали известны условия аренды Зе Турбо из "Пари НН" в АЕЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, кипрский АЕЛ может выкупить Зе Турбо у "Пари НН" за 200 тысяч евро, также кипрский клуб возьмет на себя 80 процентов зарплаты игрока.

Напомним, что Зе Турбо перешел в АЕЛ из "Пари НН" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. В этом сезоне форвард провел за нижегородцев во всех турнирах 20 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 500 тысяч евро.

После 18-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.

Источник: "Чемпионат".

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