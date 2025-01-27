"Не думаю, что прогресс Пиняева остановился. Ему же всего 20 лет. У нас многие в этом возрасте ещё в команды не попадают, а тут человек уже не первый год играет в Премьер-лиге. Поэтому у него однозначно есть шанс полностью раскрыть свой потенциал и перейти в какой-нибудь европейский клуб. Повторюсь, что он - один из немногих российских футболистов, которых природа наградила хорошими качествами", - заявил Мостовой.
Сергей Пиняев перебрался в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 2.6 миллиона евро. До перехода в "Крылья" Пиняев выступал в составе клуба "Чертаново", воспитанником которого он является. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста семь голов и пять голевых передач в 24 матчах РПЛ и Кубка России в составе "Локомотива".
Контракт Сергея Пиняева с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2028 года. Ранее сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
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Мостовой: не думаю, что прогресс Пиняева остановился. Ему 20 лет, многие в этом возрасте ещё в команды не попадают
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил перспективы вингера "Локомотива" Сергея Пиняева перебраться в Европу в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Локомотива"