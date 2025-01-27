Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
20:30
ВеронаНе начат
Дженоа
22:45
МонцаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
АрдаЗавершен
Зенит
0 - 1 0 1
Ноа2 тайм

Червиченко: при нынешнем руководстве в "Спартаке" не скоро появится российский тренер

Бывший президент столичного "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос, может ли Станислав Черчесов возглавить клуб после своего увольнения из сборной Казахстана.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У "Спартака" мы видим чёткий иностранный вектор - тренер, спортивный директор. Набирают футболистов из-за границы. С какого бока тут Черчесов? Я думаю, что при нынешнем руководстве не скоро в "Спартаке" появится кто-то из доморощенных тренеров, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

На данный момент "Спартак" возглавляет сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержали 11 побед, потерпели три поражения и четыре раза сыграли вничью. "Спартак" с 37 баллами в активе занимает третье место в турнирной таблице.

После зимней паузы "Спартак" на своем поле примет "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ, встреча пройдет 2 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится