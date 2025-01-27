- У "Спартака" мы видим чёткий иностранный вектор - тренер, спортивный директор. Набирают футболистов из-за границы. С какого бока тут Черчесов? Я думаю, что при нынешнем руководстве не скоро в "Спартаке" появится кто-то из доморощенных тренеров, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
На данный момент "Спартак" возглавляет сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержали 11 побед, потерпели три поражения и четыре раза сыграли вничью. "Спартак" с 37 баллами в активе занимает третье место в турнирной таблице.
После зимней паузы "Спартак" на своем поле примет "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ, встреча пройдет 2 марта.
Червиченко: при нынешнем руководстве в "Спартаке" не скоро появится российский тренер
Бывший президент столичного "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос, может ли Станислав Черчесов возглавить клуб после своего увольнения из сборной Казахстана.
Фото: Официальный сайт РПЛ