Напомним, в декабре 2024 года ФИФА запретила "армейцам" регистрировать новых игроков из-за долга перед "Херенвеном" в размере более трех миллионов евро. Теперь ЦСКА вновь может регистрировать новых футболистов.
Ранее появилась информация, что ЦСКА удалось оплатить задолженность благодаря бывшему игроку клуба Виктору Давиле, через которого и был совершен финальный платеж.
ЦСКА в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал девять побед и потерпел пять поражений, в четырех матчах "армейцы" сыграли вничью. ЦСКА имеет в своем активе 31 балл и занимает шестое место в турнирной таблице.
В первом матче после зимнего перерыва коллектив Марко Николича в гостях сыграет с "Зенитом", встреча пройдет 1 марта, начало - в 16:30 мск.
Источник: Официальный сайт ФИФА
ФИФА сняла трансферный бан с ЦСКА после погашения задолженности за Эджуке
ФИФА сняла трансферный банк с ЦСКА после погашения задолженности за форварда Чидера Эджуке.
Фото: Официальный сайт РПЛ