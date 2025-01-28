«Если «Зенит» даст 10 млн евро за Сильянова, это будет очень хорошее финансовое предложение. Со спортивной точки зрения Сильянов — это очень большая потеря. Сильянов — очень сильный игрок, и если «Локомотив» его потеряет, то будет сложно бороться за высокие места.
Будет ли Сильянов играть в «Зените»? Учитывая, что Волков и Караваев травмированы, то Александр пока будет играть. Потом «Зенит» купит сильного правого бразильского защитника, и Сильянов сядет на лавку», — отметил Наумов в разговоре с «РБ Спорт».
По данным СМИ, «Локомотив» рассчитывает получить за своего защитника около 10 миллионов евро. «Зенит» же пока предложил только 6 миллионов.
Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.
Наумов — о возможном уходе Сильянова: это большая потеря для "Локомотива"
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе защитника Александра Сильянова в «Зенит».
Фото: ФК "Локомотив"