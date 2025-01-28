"Просто гении! Берут лучшего футболиста Северной и Южной Америки 2024 года Луиса Энрике. Вы только вдумайтесь, это же уровень! Плюсом к этому договорились отлично с "Ботафого": отдают Вендела только летом, потому что "Зенит" борется за чемпионство, а также отдают Артура, который был неудачным трансфером. Менеджменту питерцев остается только похлопать, отлично сыграли. В зимней паузе по трансферам "Зенит" является клубом номер один", - заявил Гасилин.
Санкт-петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно расстался с полузащитником Клаудиньо. Бразилец пополнил состав клуба "Аль-Садд" из чемпионата Катара, а сине-бело-голубые выручили с продажи 20 миллионов евро. Состав действующих чемпионов страны пополнил вингер "Ботафого" Луис Энрике, за которого заплатили 33 миллиона евро.
Из "Зенита" в "Ботафого" перебрался бразилец Артур, за которого в январе прошлого года "Палмейрасу" было заплачено 15 миллионов. "Ботафого" приобрел футболиста за 10 миллионов. Еще 20 миллионов евро "Зенит" заработал на продаже в "Ботафого" полузащитника Вендела. Переход состоится летом 2025 года.
Источник: "СЭ"
Гасилин: менеджменту "Зенита" остается только похлопать, просто гении! В зимней паузе они - номер один по трансферам
Экс-форвард "Зенита" Алексей Гасилин оценил работу своего бывшего клуба на трансферном рынке в период зимнего перерыва в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"