Сообщается, что 33-летний нападающий в настоящее время не является субъектом российского футбола: он, во-первых, имеет действующий контракт с кипрским "Арисом", во-вторых, не ведёт деятельности, которая связана с российскими соревнованиями, в-третьих, у него отсутствует активный договор со сборной России.
Напомним, Александр Кокорин во время подкаста у нападающего "Краснодара" Федора Смолова заявил, что чемпионат России по футболу в 2019 году "уже был говном".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": РФС не сможет наказать Кокорина за оскорбление РПЛ
По информации СМИ, комитет по этике РФС не сможет наказать нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина за оскорбительные высказывания в адрес Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Арис"