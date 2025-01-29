"Угальде в последнее время является лидером "Спартака", он много забивает. Он смог раскрыться. У него появилось взаимопонимание с партнёрами, он наладил с ними взаимодействия. Конечно, "Спартак" многое потеряет, если расстанется с ним. Как минимум, потому что сменщику Угальде тоже понадобится время на адаптацию", - приводит слова Черышева "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов из ведущих европейских чемпионатов проявляет заинтересованность в услугах коста-риканского нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде. В текущем сезоне форвард в составе красно-белых принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 16 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро. Его действующий контракт с российским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.
Дмитрий Черышев оценил последствия возможного ухода Угальде из "Спартака"
Главный тренер таджикского "Равшана" Дмитрий Черышев прокомментировал заинтересованность зарубежных клубов в услугах нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"