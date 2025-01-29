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Непомнящий: в лучшие годы Дзюба составил бы конкуренцию Угальде в гонке бомбардиров

Футбольный тренер Валерий Непомнящий дал ответ на вопрос, у кого голевое чутье лучше: у нападающего "Акрона" Артема Дзюбы или у нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Акрон"
"Оба — игроки высокого уровня, но это разные нападающие по своему стилю игры. Думаю, в лучшие годы Дзюба бы легко составил конкуренцию Угальде в гонке бомбардиров. Но сейчас их сравнивать некорректно", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".

Нападающий Артём Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В сезоне-2019/20 форварду удалось 17 раз поразить ворота соперников, а в сезоне-2020/21 - 20 раз. В текущем сезоне 36-летний нападающий, выступающий за тольяттинский "Акрон", забил 3 гола.

22-летний нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 15-ю забитыми голами возглавляет список лучших бомбардиров.

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