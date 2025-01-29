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Черданцев: Бителло уже — отрезанный ломоть

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что Бителло уже не настроен играть за «Динамо» и его не стоит удерживать в клубе.
Фото: ФК "Динамо"
«Если у Бителло нет желания продолжать карьеру, то не нужно его держать. В футбол не играют из-под палки, это творческая деятельность. У него нет настроения и мотивации, а оно в спорте имеет колоссальное значение. Бителло уже — отрезанный ломоть. Не стоит всерьез на него рассчитывать, даже если уговорить его остаться», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

Недавно стало известно, что Бителло все же присоединился к сборам московского «Динамо». Это произошло из-за того, что клуб пока не может прийти к соглашению с «Ботафого» о переходе футболиста.

Бителло провел 51 матч за «Динамо», в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. 25-летний бразильский полузащитник играет за «Динамо» с 2023 года, перейдя из «Гремио» за 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 12 миллионов евро.

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