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Писарев: желаю Соболеву выиграть конкуренцию в "Зените" и вернуться в сборную России

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Это российский игрок, когда он играл хорошо, он вызывался в сборную, поэтому я как никто заинтересован в его адаптации, прогрессе, чтобы он завоевал своё место в составе. Сейчас он начал забивать на сборах, хотя конкуренция у него остаётся серьёзнейшая. Могу только пожелать ему её выиграть. И вновь вызываться в сборную", - цитирует Писарева "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 16 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро, на счету нападающего 14 матчей в составе сборной России и 6 забитых голов.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.

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