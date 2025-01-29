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Карпин высказался о переговорах по поводу перехода Глебова из "Ростова" в "Динамо"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос, в какой стадии сейчас беседа и переговоры о переходе капитана ростовчан Данила Глебова в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Без понятия, эти вопросы не ко мне. Не знаю, я тренирую, они общаются. В какой стадии находится сейчас — не знаю. Знаю, что интерес есть или был, но прямо сейчас в какой стадии — без понятия", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" заинтересовано в услугах опорного полузащитника и капитана футбольного клуба "Ростов" Данила Глебова. Сообщалось, что бело-голубые сделали предложение на 8 миллионов евро, однако ростовчане хотят получить за переход 25-летнего футболиста 10 миллионов евро.

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