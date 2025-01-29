"Это правда, что мы близки к достижению соглашения с "Зенитом". Сегодня оба президента говорили об этом, и они согласуют договор в ближайшие несколько часов", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что португальская "Брага" и петербургский "Зенит" близки к достижению договорённости о переходе в состав чемпионата России 25-летнего уругвайского полузащитника Родриго Саласара. Сумма компенсации за трансфер этого игрока, якобы, составит 22 миллиона евро плюс бонусы. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 16 миллионов евро.
В "Браге" подтвердили скорый переход Саласара в "Зенит"
Пресс-служба португальской "Браги" прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о переходе полузащитника клуба Родриго Саласара в петербургский "Зенит".
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