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Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ по итогам 2024 года

В 2024 году Российское антидопинговое агентство чаще других игроков команд чемпионата России по футболу проводило тестирование футболистов московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Всего за прошедший год проверку на применение допинга прошли 10 "железнодорожников": дважды Дмитрий Баринов и Илья Лантратов, а по одному разу - Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Максим Глушенков (в мае, еще до перехода в "Зенит"), Александр Сильянов, Дмитрий Воробьев, Илья Самошников, Евгений Морозов, Артем Карпукас.

Дальнейший список команд РПЛ выглядит следующим образом:
  • петербургский "Зенит" (7 игроков);
  • футбольный клуб "Краснодар" (7);
  • московское "Динамо" (6);
  • московский "Спартак" (6);
  • московский ЦСКА (6);
  • казанский "Рубин" (4);
  • грозненский "Ахмат" (4);
  • калининградская "Балтика" (4);
  • самарские "Крылья Советов" (3);
  • футбольный клуб "Ростов" (2);
  • футбольный клуб "Оренбург" (1).

Среди футболистов чаще всего в 2024 году на допинг проверяли нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева, который трижды прошёл тестирование РУСАДА.

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