Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ по итогам 2024 года

Дальнейший список команд РПЛ выглядит следующим образом:
- петербургский "Зенит" (7 игроков);
- футбольный клуб "Краснодар" (7);
- московское "Динамо" (6);
- московский "Спартак" (6);
- московский ЦСКА (6);
- казанский "Рубин" (4);
- грозненский "Ахмат" (4);
- калининградская "Балтика" (4);
- самарские "Крылья Советов" (3);
- футбольный клуб "Ростов" (2);
- футбольный клуб "Оренбург" (1).
Среди футболистов чаще всего в 2024 году на допинг проверяли нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева, который трижды прошёл тестирование РУСАДА.