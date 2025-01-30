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Пономарев: Черчесов мог бы возглавить ЦСКА, он очень сильный специалист

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о бывшем главном тренере сборных России и Казахстана Станиславе Черчесове.
Фото: Казахстанская федерация футбола
"Я считаю, что Станислав Саламович – это очень сильный специалист. По-моему мнению, он мог бы работать абсолютно в любом клубе России. Мне кажется, что Черчесов мог бы возглавить ЦСКА. Он серьезный и жесткий тренер и не церемонился бы с игроками. А как сейчас иначе с современными футболистами?", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".

27 января стало известно о том, что Станислав Черчесов после 8 месяцев работы оставит должность главного тренера сборной Казахстана. Ранее 61-летний специалист возглавлял московские "Спартак" и "Динамо", польскую "Легию", венгерский "Ференцварош" и сборную России по футболу.

В настоящее время главным тренером московского ЦСКА является сербский специалист Марко Николич, который возглавил "армейский" клуб в июне 2024 года.

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