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Червиченко - об Иличе: в "Спартаке" постоянно берут игроков, чтобы кто-то заработал, а не чтобы выиграть чемпионство

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника "Торино" Ивана Илича.
Фото: "Футбольный Биги"
"Это делается для того, чтобы другие заработали. В "Спартаке" постоянно берут игроков, чтобы кто-то заработал, а не для того, чтобы выиграть чемпионство. Пока эта практика не прекратится, всегда будут потуги, а потом разочарование", - цитирует Червиченко "Евро-футбол".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" близок к подписанию полузащитника итальянского "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича. Сообщалось, что детали сделки уже согласованы, однако, причиной срыва трансфера может стать травма игрока, из-за которой он пропустил три последних матча туринцев в чемпионате Италии.

В текущем сезоне на счету Ивана Илича 13 матчей в Серии А и Кубке Италии в составе "Торино". В них полузащитник оформил 1+1 по системе "гол+пас". Интерес к сербскому игроку приписывали римскому "Лацио".

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