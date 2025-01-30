"Это делается для того, чтобы другие заработали. В "Спартаке" постоянно берут игроков, чтобы кто-то заработал, а не для того, чтобы выиграть чемпионство. Пока эта практика не прекратится, всегда будут потуги, а потом разочарование", - цитирует Червиченко "Евро-футбол".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" близок к подписанию полузащитника итальянского "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича. Сообщалось, что детали сделки уже согласованы, однако, причиной срыва трансфера может стать травма игрока, из-за которой он пропустил три последних матча туринцев в чемпионате Италии.
В текущем сезоне на счету Ивана Илича 13 матчей в Серии А и Кубке Италии в составе "Торино". В них полузащитник оформил 1+1 по системе "гол+пас". Интерес к сербскому игроку приписывали римскому "Лацио".
Червиченко - об Иличе: в "Спартаке" постоянно берут игроков, чтобы кто-то заработал, а не чтобы выиграть чемпионство
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника "Торино" Ивана Илича.
Фото: "Футбольный Биги"