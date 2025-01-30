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Черышев: отставка Черчесова из сборной Казахстана была сюрпризом. Он будет востребован в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о продолжении карьеры экс-наставника сборной России Станислава Черчесова после увольнения из сборной Казахстана.
Фото: Федерация футбола Казахстана
"Для меня отставка Черчесова из сборной Казахстана была сюрпризом. Потому что можно вспомнить его регалии на прежних местах работы и то, что он всегда старался выполнить задачи, которые перед ним ставятся. Поэтому для меня это небольшой сюрприз. Но при этом полагаю, что Черчесов будет востребован среди клубов чемпионата России. Это даже не обсуждается", - заявил Черышев.

Ранее пресс-служба сборной Казахстана объявила об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова. Он возглавлял национальную команду с лета прошлого года. Под управлением Черчесова Казахстан провел шесть матчей в Лиге Наций, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе, набрав одно очко, пропустив 15 голов и ни разу не забив. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черчесов заинтересован в работе на клубном уровне и готов рассмотреть предложения из Азербайджана и Турции.

Источник: Legalbet

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