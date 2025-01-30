"Зениту" нужно всё, что может более-менее двигаться. Неизвестно, в каком состоянии сейчас Малком. В "Зените" он только последний год хорошо выглядел. Если сможет быть полезным, то надо возвращать. Игроку достаточно не поиграть два-три месяца, чтобы потерять тонус. Остался один круг в чемпионате, "Зениту" некогда экспериментировать и вытягивать Малкома за уши из плохой формы", - поделился Канищев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский вингер "Аль-Хиляля" Малком, который перебрался в Саудовскую Аравию из "Зенита" летом 2023 года, хотел бы вернуться в российский клуб. За полтора сезона на Ближнем Востоке Малком принял участие в 45 матчах саудовской Про-лиги, забил в них 20 голов и оформил 12 результативных передач.
"Зенит" приобрел на правый фланг атаки в зимнее трансферное окно бразильца Луиса Энрике. Сумма сделки составила 33 миллиона евро. По данным СМИ, к переходу в санкт-петербургский клуб близок и центральный полузащитник "Браги" Родриго Салазар. После 18 туров "Зенит" занимает второе место в РПЛ с 39 очками, уступая "Краснодару" по дополнительным показателям.
Источник: "Чемпионат"
Канищев: "Зениту" нужно всё, что может более-менее двигаться. Малкома некогда вытягивать за уши из плохой формы
Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев прокомментировал информацию о том, что бразилец Малком хотел бы вернуться в санкт-петербургский клуб.
Фото: Telegram-канал "Зенита"