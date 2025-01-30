Санкт-петербургский "Зенит" отказался от идеи подписания правого защитника "Локомотива" Александра Сильянова. Как сообщает Metaratings, сине-бело-голубых не устроила запрашиваемая столичным клубом цена за трансфер. По данным СМИ, "Локомотив" запросил за своего правого защитника 10 миллионов евро.
Ранее стало известно, что "Зенит" проявляет интерес к 21-летнему латералю "Фламенго" Уэсли. По информации бразильских изданий, сине-бело-голубые готовы предложить за футболиста 20 миллионов евро. Напомним, основной правый защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму на тренировке и выбыл до конца сезона. Игроку диагностировали разрыв ахилла.
СМИ: "Зенит" вышел из переговоров по Сильянову из-за финансовых требований "Локомотива"
Правый защитник "Локомотива" Александр Сильянов не перейдет в "Зенит" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Локомотива"