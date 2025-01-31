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Мелкадзе рассказал, что нужно "Ахмату", чтобы не вылететь из РПЛ

Нападающий Георгий Мелкадзе, перешедший в "Ахмат", рассказал, что нужно клубу для сохранения прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
- Сплотиться, в первую очередь, и, несмотря на индивидуальные ошибки партнёров, отрабатывать их, чтобы они также отрабатывали и твои в атаке. Мне кажется, этого вполне достаточно для результата, - сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе клуба.

"Ахмат" сообщил о возвращении 27-летнего футболиста вчера, 30 января. Напомним, ранее форвард уже выступал в составе команды из Грозного - в 2020 году Мелкадзе принял участие в 24 матчах "Ахмата" и записал на свой счет три забитых мяча.

"Ахмат" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах набрал 13 баллов и занимает 15-ю строчку в таблице. В первом матче после зимней паузы "Ахмат" на своем поле примет "Рубин", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта.

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