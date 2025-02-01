"Мне кажется, Эдуарду уже пора сменить обстановку. Виден его большой потенциал. Сейчас кажется, что он стал поменьше выдавать ярких матчей. Может, привык к РПЛ. В раннем периоде он забивал много важных мячей, был лидером. Бывает, что нужны какие-то встряски — смена клуба, например", - цитирует Березовского "Чемпионат".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Сперцяна 32 матча в составе национальной команды Армении и 6 забитых голов.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "быки" сыграют на своем поле с "Крыльями Советов".
Березовский: Сперцяну пора сменить обстановку, виден его большой потенциал
Бывший тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский считает, что Эдуарду Сперцяну нужно покинуть "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"