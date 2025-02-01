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Хомуха - о переходе Помазуна в "Спартак": было понятно, что ЦСКА разочарован его интервью

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в московский "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
"Было понятно, что клуб разочарован тем интервью, которое он дал. Это была показательная порка для футболиста, чтобы все остальные понимали, что надо уметь правильно доносить информацию. И не делать это так вызывающе", - приводит слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, в 2024 году вратарь московского ЦСКА Илья Помазун в одном из интервью не исключил возможность своего перехода в московский "Спартак". После этого "армейцы" отстранили голкипера от тренировок с основным составом команды, из-за чего в текущем сезоне он ни разу не был включен в заявку ЦСКА на официальные матчи.

Согласно последним данным СМИ, "Спартак" и ЦСКА достигли принципиальной договоренности о трансфере 28-летнего футболиста. Сумма компенсации должна составить 1-1,5 миллиона евро.

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