"Было понятно, что клуб разочарован тем интервью, которое он дал. Это была показательная порка для футболиста, чтобы все остальные понимали, что надо уметь правильно доносить информацию. И не делать это так вызывающе", - приводит слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, в 2024 году вратарь московского ЦСКА Илья Помазун в одном из интервью не исключил возможность своего перехода в московский "Спартак". После этого "армейцы" отстранили голкипера от тренировок с основным составом команды, из-за чего в текущем сезоне он ни разу не был включен в заявку ЦСКА на официальные матчи.
Согласно последним данным СМИ, "Спартак" и ЦСКА достигли принципиальной договоренности о трансфере 28-летнего футболиста. Сумма компенсации должна составить 1-1,5 миллиона евро.
Хомуха - о переходе Помазуна в "Спартак": было понятно, что ЦСКА разочарован его интервью
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в московский "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА